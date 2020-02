Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - geparkter PKW beschädigt/Verursacher flüchtet

Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (05.02.2020), 21:40 Uhr bis Samstag (08.02.2020), 09:00 Uhr wurde auf der Bredenbachstraße ein auf Höhe der Hausnummer 119 geparkter Opel einer 27-Jährigen aus Emmerich beschädigt. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung "Am Stadtgarten" am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde dort offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei Emmerich bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer machen können, sich unter 02822 7830 zu melden. (cp)

