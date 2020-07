Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Balzheim - Auto überschlägt

Zwei verletzte Personen und ein kaputtes Auto sind das Resultat eines Unfalls am Montag bei Balzheim.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit Ihrem Chevrolet Oberbalzheim in Richtung Unterbalzheim. In einer Linkskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einem Getreidefeld auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall blieb die Fahrerin und ihr im Auto befindliches Kleinkind unverletzt. Der Rettungsdienst brachte sie dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Straße zwischen Ober- und Unterbalzheim kurzzeitig gesperrt.

