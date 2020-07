Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Biertischgarnituren geklaut

Samstag auf Sonntag waren Langfinger in Auernheim unterwegs.

Ulm (ots)

Am Samstag lieferte eine Firma mehrere Biertischgarnituren auf einen Festplatz bei Auernheim an. Die Garnituren waren für eine am Sonntag stattfindende kirchliche Veranstaltung bestimmt. In den Nachtstunden begaben sich Unbekannte auf das Areal und entwendeten insgesamt vier Biertische und 8 Bänke. Der Polizeiposten Nattheim (07321/7943) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchten nun auch Zeugen, die Verdächtige Personen gesehen haben.

