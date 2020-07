Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Börtlingen - Brand in Gewerbebetrieb

Ein Feuer löste am Montag einen Großeinsatz in Börtlingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 2.45 Uhr sah ein Zeuge ein Feuer in der Straße Am Wasserturm. Dort stand ein Gewerbeobjekt in Flammen. Ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften rückte an. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Verletzte gab es keine. Warum das Feuer ausbrach ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte eine Sachschaden im höheren sechsstelligen Bereich entstanden sein.

