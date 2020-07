Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Verdächtiger kommt zurück

Ein 16-Jähriger soll am Freitag an einem Gebäude in Schwendi ein Fenster beschädigt haben.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei sollen mehrere Jugendliche gegen 21.30 Uhr im hinteren Bereich eines Gebäudes in der Biberacher Straße gefeiert haben. Ein Zeuge soll auch eine splitternde Scheibe gehört haben. Das erfuhren die Beamten bei der Befragung der Nachbarschaft. In dem Moment sei eine Gruppe mit Bierflaschen in den Händen vorbeigelaufen. Darunter war auch ein 16-Jähriger mit einem Verband an der Hand. Der soll eingeräumt haben, gegen die Scheibe geschlagen zu haben. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

