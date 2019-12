Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Umatenweg

Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Über ein Küchenfenster neben der Haustür gelangten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Unmatenweg in Dülmen. Im Zeitraum von Freitag 12 Uhr bis Samstag 13.20 Uhr kletterten die Täter durch das aufgehebelte Küchenfester in den Wohnraum des Hauses und durchsuchten dort sämtliche Zimmer. Zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen unter 02594-7930 zu melden.

