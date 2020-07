Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ladendiebin flüchtet

Ohne Beute flüchtete am Mittwoch eine Frau nach einem Diebstahl in Laupheim.

Gegen 14.45 Uhr befand sich die Frau in einem Geschäft in der König-Wilhelm-Straße. Eine Zeuge beobachtete wie die Frau mehrere Parfümflaschen im Wert von über 1.300 Euro in ihre Tasche steckte. Ohne zu bezahlen verließ sie das Geschäft. Am Ausgang löste die Diebstahlmeldeanlage aus. Der Zeuge verfolgte die Frau und bekam ihre Tasche zu fassen. Die ließ die Ladendiebin los und flüchtete ohne ihre Beute. Die Polizei fahndete nach der Unbekannten. Die blieb jedoch verschwunden. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392(96300) hat die Ermittlungen aufgenommen.

