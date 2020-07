Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Im Regen zu schnell

Am Donnerstag stürzte in Bad Buchau eine Jugendliche von ihrem Leichtkraftrad.

Ulm (ots)

Die 17-Jährige fuhr mit ihrer KTM gegen 16.15 Uhr in der Friedenstraße. Auf regennasser Fahrbahn verlor sie die Kontrolle in einer Linkskurve. Sie stürzte. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die junge Frau an der Unfallstelle. Sie konnte im Anschluss ihren Heimweg antreten. Den Schaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht. Nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

