Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus in Reinsfeld

Reinsfeld (ots)

Am Freitag, 10.07.2020, in der Zeit zwischen 17.00 - 21.30 Uhr rissen bislang unbekannte Täter mehrere pinkfarbene Geranienstöcke am Kriegerdenkmal in Reinsfeld an der Kirche aus und verteilten sie im Bereich des Pavillons. Wer Hinweise zu dieser frevelhaften Tat geben kann meldet sich unter Tel. 06503/9151-0 oder E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de an die Polizei Hermeskeil.

