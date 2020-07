Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung durch Lkw auf der B 53

Trier (ots)

Am Freitag, 10.07.2020, gegen 19.45 Uhr, soll es auf der Bundesstraße 53, in Höhe Trier-Biewer, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Lkw gekommen sein. Der Lkw befuhr die B 53 in Fahrtrichtung Trier-Pallien und soll hierbei mehrere Fahrzeuge rücksichtslos überholt haben. Diese Fahrzeuge, sowie Fahrzeuge des Gegenverkehrs mussten aus diesem Grunde stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer des Lkw konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Trier ermittelt werden.

Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können bzw. selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter der Tel.-Nr.: 06502-91570 zu melden.

