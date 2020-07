Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Ayl-Biebelhausen (ots)

Am Samstag, 11.07.2020 kam es gegen 18:50 Uhr im Ayler Ortsteil Biebelhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen PKW Fahrerin und einem 17-jährigen männlichen Kradfahrer, der einen 16-jährigen Sozius dabei hatte. Die wartepflichtige Fahrerin des PKW beabsichtigte nach links auf die Saarburgerstraße einzufahren und übersah hierbei den bevorrechtigten Krad-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen der Fahrer des Krad stürzte. Durch den Sturz wurde der Sozius leicht am Bein verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Im Einsatz befanden sich Rettungskräfte des DRK Saarburg und die Polizei Saarburg.

