Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht zwischen Temmels und Oberbillig

B 419 Temmels (ots)

Am Freitag, 10.07.2020, gegen 09.15 Uhr befährt ein blauer Mercedes Sprinter der Verbandsgemeinde Konz die B 419 von Temmels in Richtung Oberbillig. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang Temmels, im Kurvenbereich, kommt ihm ein weißer Audi mit luxemburgischen Kennzeichen entgegen. Der Audi gerät hierbei auf die Fahrspur des Sprinters der VG Konz. Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden, weicht der Fahrer der Verbandsgemeinde mit dem Sprinter nach rechts aus und touchiert die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Der weiße Audi entfernt sich in Fahrtrichtung Temmels, ohne sich um den entstandenen Schaden am Fahrzeug der Verbandsgemeinde Konz zu bemühen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel: 06581-91550.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Dillenburger, PK`in



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell