Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mögliche Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers

Morbach (ots)

Zu einer gefährlichen Verkehrssituation kam es am Samstag, 11. Juli gegen 8 Uhr auf der B 327 in Höhe der Esso-Tankstelle Morbach. Nach Angaben eines Zeugen hat ein weißer Kastenwagen aus Richtung Trier kommend in Höhe der Tankstelle aus ungeklärter Ursache gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und ist hierdurch in den Gegenverkehr geraten. Ein Verkehrsteilnehmer, der in diesem Moment nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte, musste dem Kastenwagen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem gefährdeten PKW habe es sich um einen goldfarbenen VW Golf gehandelt, das Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizei Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Donell, PK



Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



