Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Post-Agentur

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag die Eingangstür der Postagentur an der Ihnestraße in Meinerzhagen-Valbert aufgebrochen. Sie rissen einen im Boden verankerten Tresor heraus und transportierten ihn ab. Darin lagen Bargeld und Briefmarken. Die Täter müssen mit einem Fahrzeug gekommen sein. Ein Nachbar bemerkte den Einbruch am Morgen und benachrichtigte den Inhaber. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

