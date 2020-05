Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Früh auf: Dieb beklaut Lieferanten

Menden (ots)

Schon früh unterwegs war heute Morgen ein Dieb am Stuckenacker: Während ein Lkw-Fahrer zwischen 3.45 und 3.52 Uhr an einem Discounter Backwaren ablud, kletterte ein Unbekannter in das Führerhaus und zog den Rucksack des Fahrers heraus. Darin steckte eine Geldbörse mit etwas Kleingeld sowie diverse Ausweise, Papiere, Bank- und Kundenkarten und Schlüssel. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

