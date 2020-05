Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hosendieb erwischt/ Gewinnspielbetrüger

Lüdenscheid (ots)

Ein 38-jähriger Kiersper wurde am Montagmittag in einem Geschäft an der Wilhelmstraße beim Diebstahl zweier Hosen erwischt. Weil er ein Faltmesser im Scheckkartenformat dabei hatte, schrieb die Polizei Anzeigen wegen Ladendiebstahls mit Waffen und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizeibeamten stellten das Messer sicher. Der Mann erhielt Hausverbot im Laden.

Ein 63-jähriger Lüdenscheider ist am Freitag auf einen Gewinnspiel-Trick hereingefallen. Ein Unbekannter meldete sich am Freitag telefonisch und gratulierte zu einem Lotterie-Gewinn in fünfstelliger Höhe. Der Haken daran: Für den Transfer müsse der Gewinner Prepaid-Karten im Wert von einigen hundert Euro erwerben. Das tat der gutgläubige Lüdenscheider auch: Er kaufte Google Play Cards und übermittelte die wertvollen Codes. Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Anrufen. Die gut geschulten und rhetorisch geschickt agierenden Betrüger schaffen es immer wieder, arglose Opfer in Euphorie über einen vermeintlichen hohen Gewinn zu versetzen. Oft sollen die Opfer dann eine Gebühr per Prepaid-Karte zahlen. Es gibt auch die Variante, bei der die Opfer eine (sehr kostspielige) Telefonnummer anrufen sollen. Wer nicht bei einer bestimmten Lotterie gespielt hat, der kann auch nichts gewinnen. Wie auch immer geartete "Gebühren" deuten immer auf einen Betrug hin. Am Telefon sollten solche Vereinbarungen überhaupt nicht getroffen werden. Opfer sollten Anzeige erstatten.

