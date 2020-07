Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Motorrads der Marke Kawasaki

Konz (ots)

Im Zeitraum vom 14.06.2020 bis zum 11.07.2020 wurde ein hochwertiges Motorrad der Marke Kawasaki, Modell Z650, Grundfarbe schwarz mit grünen Applikationen, aus einer Tiefgarage in der Wiltinger Straße in Konz entwendet. Der oder die unbekannten Täter mussten hierzu das Lenkradschloss der Kawasaki knacken und die Maschine kurzschließen, um sie zu starten. Möglicherweise wurde das Krad aber auch weggeschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 6000EUR.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 oder an die Polizeiwache in Konz, Tel: 06501-92680, erbeten.

