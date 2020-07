Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Korrektur zum Verkehrsunfall zwischen PKW und Krad in Biebelhausen

Ayl-Biebelhausen (ots)

Korrektur: In Folge des Zusammenstoßes zwischen dem PKW und dem Krad in Ayl-Biebelhausen kam es nicht zum Sturz des Motorradfahrers. Die Verletzungen am Bein zog sich der Sozius durch den Zusammenprall mit dem PKW zu. Der Fahrer des Motorrades konnte trotz dem Zusammenstoß einen Sturz vermeiden.

