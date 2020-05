Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer kollidierte mit Baum

53881 Euskirchen-Weidesheim (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr am heutigen Mittwochmorgen (6.05 Uhr) die Kreisstraße 21 von Weidesheim kommend in Richtung Odendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Mann kam schwerverletzt in ein Uni-Klinikum.

