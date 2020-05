Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Funkenflug setzte Reifenstapel in Brand

53881 Euskirchen-Schweinheim (ots)

Am Montagnachmittag (17.36 Uhr) hat ein Mitarbeiter eines Reiterhofes an der Schweizer Straße in einer Tonne ein Feuer entzündet. Der entstandene Funkenflug setzte einen Reifenstapel und eine angrenzende Fläche in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen oder Tiere wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell