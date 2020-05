Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Baustelle

53919 Weilerswist-Derkum (ots)

Auf einer Baustelle am Erftdamm in der Euskirchener Straße wurde am vergangenen Wochenende von bislang Unbekannten versucht, in einen Baustellencontainer einzubrechen. Von einer Dixi-Toilette wurden Feuchttücher entwendet, ein Baustellenfahrzeug wurde geöffnet, um dort diverse Gegenstände heraus zu nehmen.

