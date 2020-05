Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Baum kollidiert

53902 Bad Münstereifel (ots)

Zwei Rheinbacher (21, 16) befuhren am Montagabend (20.55 Uhr) die Landstraße 234 in Fahrtrichtung Binzenbach. Sie saßen dabei in einem Fahrzeug.

Der Fahrzeugführer wollte die Landstraße 234 verlassen und seine Fahrt auf der Kreisstraße 29 in Richtung Plittersdorf fortführen.

Der 21-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam linkseitig von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum.

Beide Personen wurden durch den Unfall verletzt und kamen in Krankenhäuser.

