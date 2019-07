Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In den Graben gefahren

53925 Kall (ots)

Am Dienstag (11.22 Uhr) bemerkte eine Frau (39) aus Mechernich den Abbiegevorgang einer Fahrzeug-Führerin (26), ebenfalls aus Mechernich, zu spät und fuhr in den Graben.

Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße 206. Beide Frauen fuhren von Kall in Richtung Zingsheim. Die 26-Jährige beabsichtige nach links in Richtung Kallmuth zu fahren. Aus Unachtsamkeit erkannte die 39-Jährige den Abbiegevorgang zu spät, lenkte ihr Fahrzeug nach rechts und fuhr in den Graben. Dabei touchierte sie den Pkw der 26-Jährigen und riss das hintere, rechte Rad ab. Die 39-Jährige verletzte sich und kam ins Krankenhaus.

Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

