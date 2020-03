Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen auf Schulgelände

Schmallenberg (ots)

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei eine Sachbeschädigung auf dem Schulgelände des städtischen Gymnasiums auf der Obringhauser Straße gemeldet. Unbekannt Täter hatten vermutlich in der Nacht zum Sonntag fünf Außenleuchten am Mensagebäude beschmiert. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 09.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

