POL-HSK: Spritdiebe unterwegs

Winterberg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag schlugen Spritdiebe an zwei Lkw auf dem Lehmecke-Parkplatz zu. Dass die Fernfahrer im Fahrzeughaus schliefen, störte die Diebe nicht. Zwischen 21.30 Uhr und 06.30 Uhr brachen die Diebe die beiden Tankdeckel der Fahrzeuge auf. Anschließend entwendeten sie mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Die Fahrer bemerkten den Diebstahl erst bei der Abfahrt. Der Parkplatz befindet sich auf der Bundesstraße 480 zwischen dem Lehmecke-Kreisel und dem Ruhrdamm. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

