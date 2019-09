Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR/GIERSWALDE (stüw.) Am Donnerstag, 05.09.2019, 21.10 Uhr, kam es in Gierswalde, Harz-Weser-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann aus einer Uslarer Ortschaft befuhr mit einem Pkw in Gierswalde die Harz-Weser-Straße in Richtung Volpriehausen. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000,- Euro.

