POL-EU: Ermittlungen zu mehreren Bränden in Folge aufgenommen

In der Nacht zum heutigen Mittwoch kam es in der Euskirchener Innenstadt zu insgesamt vier Bränden.

Gegen 4.22 Uhr bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens im Zuge von Fahndungsmaßnahmen wegen dreier zuvor stattgefundenen Mülltonnenbränden im Bereich der Euskirchener Innenstadt (Carman-, Berger- und Kirchstraße) ein Feuer im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Mittelstraße.

Das Feuer hatte bereits auf das Gebäude übergegriffen.

Die beiden Bewohner der Räumlichkeiten über dem Geschäft konnten durch die Beamten geweckt werden. Sie verließen das Haus unverletzt.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr Euskirchen gelöscht.

Der zwischenzeitlich eintreffende Ladenbesitzer erlitt einen Schock und musste durch den vor Ort befindlichen Notarzt behandelt werden.

Der Gesamtschaden aller Brände liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Durch die Mülltonnenbrände wurden auch Hausfassaden beschädigt.

Bei den Fahndungsmaßnahmen wurden in der heutigen Nacht zwei Personen angetroffen, die mit den Brandgeschehnissen in Zusammenhang stehen könnten. Diesbezügliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Bereits in der Nacht zum 19.05.2020 waren in der Euskirchener Innenstadt mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt worden.

