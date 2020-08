Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Blinde Zerstörungswut

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Soester Osten zwei Autos beschädigt. Auf dem kleinen Parkplatz direkt am Wall/Thomätor wurde ein Opel Insignia beschädigt. Unbekannte Täter hatten ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen und damit die Windschutzscheibe des Autos zerstört sowie den Lack der Motorhaube beschädigt. Ein Stück stadtauswärts, am Ostenhellweg wurde ein Audi A3 ebenfalls mit einem Verkehrsschild so beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

