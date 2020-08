Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht weitere Zeugen

Soest (ots)

Nachdem es am vergangenen Dienstag am Thomätor zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen war, sucht das Verkehrskommissariat nach weiteren Zeugen. Ein Sattelzug hatte beim Rechtsabbiegen einen Fahrradfahrer touchiert und den 62-jährigen Soester anschließend überrollt. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung Ostenhellweg. Der Radfahrer wollte geradeaus fahren, während der 54-jährige Lkw-Fahrer nach rechts abbiegen wollte. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Radler wahrscheinlich jedoch nicht auf der dafür vorgesehenen Radspur geradeaus. Er bog auf dem Radweg nach rechts ab, um dann die Fußgängerfurt an der Ampel zu nutzen, um den Nelmannwall zu überqueren. Dabei wurde er von dem Lkw überfahren. Nach Zeugenaussagen haben weitere Autos in der Linksabbiegerspur des Nelmannwalls gestanden. Die Fahrer werden gebeten sich bei der Polizei zu melden um Angaben zu dem Unfallhergang zu machen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei melden. (lü)

