Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Körperverletzung im Kurpark

Werl (ots)

Am Samstag, um 20:20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Spielplatz im Kurpark, nahe der Erbsälzerstraße gerufen. Hier waren zwei junge Männer (20 und 21 Jahre) aus Baden-Würtenberg von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Die beiden Opfer hatten sich am Spielplatz mit zwei jungen Mädchen unterhalten, als sie von ein paar Jugendlichen angesprochen wurden. Es kamen immer mehr 16 bis 18-jährige Jungen dort zusammen. Sie begannen die beiden jungen Männer zu beleidigen und zu schlagen. Das hörte erst auf, als sich vorbeikommende Zeugen einmischten und die Polizei riefen. Daraufhin verschwanden die Angreifer im Kurpark. Die Opfer wurden durch Schläge und Tritte leicht verletzt und ihre Brillen beschädigt. Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu Identität der jugendlichen Schläger geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell