Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit getöteter Person.

Rüthen (ots)

Am 15.08.2020 um 20:45 Uhr kam es auf der L776 / Hemmergrund zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 33 jähriger Geseker verstarb. Der Geseker befuhr mit seinem Pkw die Straße Hemmergrund von Norden in Richtung Süden. An der Kreuzung L776 missachtete er nach ersten Ermittlungen, das dort für ihn geltende Stoppzeichen und wollte die Straße überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Pkw welcher die L776 aus Richtung Rüthen kommend in Richtung Büren befuhr. In dem Fahrzeug befanden sich zwei 21 und 24 jährige Mescheder welche bei dem Unfall schwerverletzt wurden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Fahrzeug des Gesekers schleuderte, in ein angrenzendes Maisfeld und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug der Mescheder kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Die eingesetzten Rettungskräfte konnten den Fahrer aus dem Fahrzeug im Maisfeld nur noch tot bergen. Der Fahrer aus Meschede war in seinem Fahrzeugt eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die L776 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Da zunächst die Vermutung bestand, dass sich eine weitere Person in dem Fahrzeug befunden haben könnte, welche herausgeschleudert wurde, durchsuchten die Rettungskäfte und die Polizei den Nahbereich das Maisfelds. Hierbei wurden sie durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.(bv)

