Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Phantombild

Lippstadt (ots)

Nachdem am 31.05.2020 ein 49-jähriger, in einem Rollstuhl sitzender Mann von einem unbekannten Täter angegriffen und verletzt wurde, wird nun ein Phantombild des Täters veröffentlicht. Der Täter verletzte sein Opfer an der Esbecker Straße mit einem scharfen Gegenstand am Hals und flüchtete. Das vom LKA erstellte Bild wurde durch das zuständige Amtsgericht für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Polizei möchte wissen: "Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?" Hinweise werden unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen genommen. (lü)

