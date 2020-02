Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchte Automatenaufbrüche in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 02. Februar 2020, versuchten vier derzeit unbekannte Jugendliche einen Zigarettenautomaten und einen Kaugummiautomaten aufzubrechen. Der entstandene Schaden ist derzeit unbekannt. Personen, die gegen 14:10 Uhr Beobachtungen im Bereich Örtlichkeit "Berliner Platz" Ecke "Schlesierstraße" in Stadland gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/99810 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (146781).

