Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Demonstration

Möhnesee (ots)

Am Sonntagnachmittag, zwischen 13.30 und 15:30 Uhr, wird es am Möhnesee zu einer genehmigten Demonstration kommen. Die Versammlungsteilnehmer werden mit Fahrrädern um den See fahren. Der Start ist auf dem Parkplatz gegenüber dem Strandbad in Wamel. Von dort geht es nach Stockum - über den Stockumer Damm am Südufer entlang - über die Delecker Brücke nach Körbecke zur Seetreppe. Während der Demo wird es zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Ortskundige werden gebeten den Bereich in dem Zeitraum zu meiden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell