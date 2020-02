Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Täter festgenommen

Offenburg (ots)

Recht aggressiv verhielten sich mehrere Verdächtige nach einem versuchten Diebstahl von Rädern an einem in der Scheerbünd abgestellten Pkw eines dortigen Autohauses. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten am Dienstag kurz nach 22 Uhr fünf Personen versucht die Räder an einem Peugeot komplett zu entwenden. Die Tat wurde jedoch von einem Zeugen beobachtet, worauf die Täter zu Fuß in Richtung der Rammersweierer Straße flüchteten. Dem Zeugen gelang es einen der jungen Männer festzuhalten, worauf die weiteren Verdächtigen zurückkamen und mehrere von ihnen auf den Zeugen einschlugen. Anschließend flüchteten alle in Richtung der Albert-Schweizer-Straße. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, vier der 21 bis 28 Jahre alten Tatverdächtigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Die Beamten des Polizeireviers in Offenburg haben die Ermittlungen übernommen. Die jungen Männer erwarten Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung.

