Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Planenschlitzer

Soest (ots)

Am Freitag, um 01:15 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen zum Autohof am Coesterweg gerufen. Hier waren Diebe dabei die Ladung eines polnischen Lkw auf ihren Renault Pritschenwagen mit tschechischem Kennzeichen umzuladen. Die ersten Beamten bemerkten zwei Männer vor Ort. Beide ergriffen zu Fuß die Flucht. Einer der Männer stürzte beim Versuch eine Umfriedung zu überklettern. Dabei verletzte er sich am Bein. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und legten ihm Handschellen an. Der zweite Mann konnte entkommen. Bei dem festgenommenen Beschuldigten handelt es sich um einen 25-jährigen Griechen mit Wohnsitz in Polen. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das tschechische Fahrzeug wurde sichergestellt. Auf der Ladefläche des Pritschenwagens befanden sich 73 Fernsehgeräte die vom Sattelaufliegers des polnischen Lkw stammten. Der Grieche wurde auf Beschluss des zuständigen Richters in Untersuchungshaft geschickt. (lü)

