Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Werl-Büderich - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, gegen 15.30 Uhr befuhr ein 18 Jähriger aus Werl mit seinem Krad der Marke Honda die Büdericher Bundesstraße in Werl-Büderich. Aufgrund eines Rückstaus fuhr er an den haltenden Fahrzeugen links vorbei. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 55 Jähriger aus Arnsberg, der mit seinem Pkw VW Polo im Rückstau stand, auf der Büdericher Bundesstraße zu wenden. Bei dem Wendemanöver kam es zur Kollision mit dem Kradfahrer. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei. Mit dem Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Werl - Radfahrer von Pkw erfasst

Am Freitag, gegen 16.23 Uhr befuhr ein 49 Jähriger aus Werl mit seinem Skoda die Conrad-von-Soest-Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 9 jähriger Werler mit seinem Fahrrad die Morgner Straße und wollte auf die Conrad-von-Soest-Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Der 9 jährige Werler wurde dabei verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Erwitte - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Freitagmittag, gegen 12.45 Uhr befuhr eine 82 jährige Erwitterin mit ihrem Pkw Renault den Hellweg in Erwitte. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 40 Jährige aus Erwitte mit ihrem Mercedes vom Fahrbahnrand in Höhe Hellweg 19 in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei missachtete sie den Vorrang der 82jährigen Erwitterin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Eine der Beteiligten zog sich dabei leichte Verletzungen zu. (AG)

Möhnesee-Stockum - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Sonntagmorgen, gegen 02.34 Uhr beobachtete eine Zeugin 4 Personen, die sich an dem Zigarettenautomaten am Biker Treff zu schaffen machten. Die sofort alarmierte Polizei konnte bei ihrem Eintreffen nur noch den aufgebrochenen Zigarettenautomaten feststellen. Die tatverdächtigen Personen sind zwischenzeitlich mit einem Pkw (Marke, Typ unbekannt) geflüchtet. Weitere Zeugen die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000. (AG)

Ense-Lüttringen - Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Unbekannte Personen machten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Zigarettenautomat zu schaffen, der im Bereich des Parkplatzes an der Schützenhalle an der Hermann-Löns-Straße aufgestellt ist. Vermutlich mit einem pyrotechnischen Gegenstand gelang es den Tätern, den Automat zu öffnen und Zigarettenschachteln zu entnehmen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

Warstein - Suttrop - Unfall beim Ausparken mit einem Verletzten

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, beabsichtigte ein 22-jähriger Warsteiner auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Warstein-Suttrop rückwärts mit seinem Pkw aus einer Parkbox auszuparken. Hierbei stieß er mit seinem Pkw gegen das querende Kleinkraftrad eines 17-jährigen Warsteiners, wodurch dieser zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. (Lo)

