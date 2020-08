Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Feuer (Korrekturmeldung - falscher Wochentag)

Werl (ots)

Am Montag, gegen 03:50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an die Westönner Bundesstraße gerufen. Auf einem Grundstück stand ein Haufen mit Grünschnittabfällen in Flammen. Die Feuerwehr konnte diesen schnell löschen. Von dem Feuer wurde ein Carport und ein darunter abgestellter Anhänger leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1000,- EUR geschätzt. Die genaue Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden. Brandstiftung oder auch fahrlässige Brandstiftung werden dabei nicht ausgeschlossen. (lü)

