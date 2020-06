Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gewässerverunreinigung

Bühl (ots)

Ein mutmaßlicher Ölfilm in dem Bach "Salzwässerle" sorgte am frühen Mittwochabend für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein besorgter Anrufer alarmierte gegen 19.30 Uhr die Einsatzkräfte und meldete eine rotgrüne Verfärbung des Gewässers. Die Wehrleute aus Bühl errichteten daraufhin unweit der Robert-Bosch-Straße umgehend eine Ölsperre. Erste Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl deuten darauf hin, dass die Umweltverschmutzung möglicherweise von einer nahegelegenen Firma herrühren könnte. Die Recherchen dauern unter Einbindung des Umweltamtes an.

