Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Verletzte Katze vor Arztpraxis abgelegt

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots)

Nachdem eine unbekannte Person eine verletzte Katze vor einer Arztpraxis in der Hauptstraße abgelegt hat, sind Beamte des Polizeipostens Rheinau auf der Suche nach Zeugen. Der nicht tätowiert oder gechippte Kater wurde vermutlich angefahren und anschließend schwer verletzt in einem Karton vor der Türe der Praxis abgestellt. Eine Mitarbeiterin fand den Vierbeiner am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr und brachte ihn anschließend zu einem Tierarzt, wo er behandelt wurde. Nun bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, welche einen Unfall beobachtet haben oder sehen konnten wie der Karton abgestellt wurde, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07844 911490 bei der Polizei zu melden. /ma

