Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Durch Kollision gestützt und verletzt

Rastatt (ots)

Der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin führte zum Sturz und leichten Verletzungen der 52-Jährigen. Die Radlerin war am Dienstag gegen 14:30 Uhr auf dem `Rödernweg` in Richtung `Gartenstraße unterwegs, als sie an der Ampel bei `Grün` den `Richard-Wagner-Ring` fahren wollte. Der in selber Richtung fahrende Toyota-Lenker wollte auf selber Höhe nach rechts abbiegen und kollidierte mit der Fahrradfahrerin, welche zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. /ma

