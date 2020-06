Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In Angst und Schrecken versetzt

Kehl (ots)

Ein zu Fuß an einem Haus in der Schulstraße vorbeigehender Mann alarmierten am Dienstagabend Beamte des Polizeireviers Kehl und berichtete von einer dort gegen 21:40 Uhr vermutlich aus Angst schreienden Frau. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Auslöser der angst-verursachenden Schreie im Gespräch mit der Dame schnell ausfindig machen. Eine in der Wohnung befindliche Spinne versetzte die Anwohnerin derart in Panik, dass sich ein `Angstschrei` nicht vermeiden ließ. /ma

