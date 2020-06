Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Bei Arbeiten verletzt

Gernsbach (ots)

Bei Arbeiten an einem Container zog sich ein 58-Jähriger am Dienstag Verletzungen an der Hand zu. Der Mann war gegen 10 Uhr damit beschäftigt, einen Container an einer Baustelle in der `Scheuerner Straße` auf einen Lastwagen zu Laden, als sein Kollege den Hebel zum Anheben bediente und die Hand des Endfünfzigers dadurch offenbar unbeabsichtigt eingeklemmt wurde. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung in die Klinik nach Rastatt. /ma

