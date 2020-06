Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Technischer Defekt

Haslach (ots)

Der technische Defekt an einem Stromverteilerkasten rief am frühen Mittwoch die Feuerwehr Haslach und Beamte des örtlichen Polizeireviers in die Tannenstraße. Ein technischer Defekt hatte dort gegen 0:15 Uhr offenbar zum Brand eines Verteilerkastens geführt. Die hinzugerufenen Wehrleute kümmerten sich um die Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. /ma

