POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer auf der B 292 bei Sinsheim. Der Unbekannte war kurz nach drei Uhr auf der B 292 in Richtung Sinsheim unterwegs. Kurz vor der Fahrbahnverengung von zwei auf eine Fahrspur überholte er noch einen in 52-jährigen Sattelzugfahrer und stieß beim Wiedereinscheren gegen die Zugmaschine. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte fuhr zunächst weiter. Der Fahrer des Sattelzugs konnte den Unfallverursacher schließlich durch Lichthupe und Hupe auf sich aufmerksam machen und zum Anhalten bewegen. Nachdem der Unfallverursacher sich den Schaden betrachtet hatte, stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr einfach davon. Der Fahrer des Sattelzugs konnte sich das Kennzeichen merken.

Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Aussage des Geschädigten um einen weißen BMW, vermutlich 1er Serie, mit MOS-Kennzeichen gehandelt haben. Der männliche Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 90 Jahre alt - Schlank/ hager - Ca. 185 cm groß - Gebückte Haltung

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

