Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Drogenhändler nach Verkehrskontrolle in Haft /

Ulm (ots)

Rund 450 Gramm Marihuana fand die Polizei bei einem Mann nach einer Kontrolle am Sonntag in Laichingen.

Der Verdächtige sei gegen 21 Uhr in der Heinrich-Kahn-Straße mit einem Renault gefahren. Die Polizei stoppte ihn und hatte bei einer Kontrolle den Verdacht, er stünde unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Ein Test bestätigte den Verdacht, weshalb der 34-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Anschließend sollte seine Wohnung nach Betäubungsmitteln durchsucht werden, worauf der Mann zu Fuß flüchtete. Die Polizisten holten ihn ein und gingen dann mit ihm in seine Wohnung. Dort fanden sie die Drogen, die zum Teil verkaufsfertig verpackt waren, und beschlagnahmten sie. Auch fanden die Ermittler einen Teleskopschlagstock und einen Stock mit selbst angebrachten Rasierklingen. Am Montag erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Zwischenzeitlich befindet sich der Verdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

+++++++++++2294784

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell