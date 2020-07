Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim BAB 30 - Gleich zweimal unter Drogeneinfluss auf der BAB 30

Bad Bentheim (ots)

Ein 21 - jähriger Fahrzeugführer aus Lachendorf bei Celle war am Sonntagmittag mit seinem Pkw auf der BAB 30 durch Beamte der Autobahnpolizei angehalten und kontrolliert worden. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest zeigte die Beeinflussung von Cannabis an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Am Sonntagnachmittag kontrollierten die Beamten der Autobahnpolizei einen weiteren Fahrzeugführer. Bei dem 29 - jährigen Polen konnte neben einem auf Cannabiskonsum hindeutenden Drogenvortest auch eine geringe Menge Marihuana festgestellt werden. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte er die Dienststelle verlassen.

