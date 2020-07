Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Verkehrsunfallflucht

Heede (ots)

Gestern kam es in Heede gegen 13:40 Uhr auf der Dersumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die Dersumerstraße in Richtung B401. In der dortigen Kurve touchierte ein entgegenkommender Sattelzug das Fahrzeug des 51-Jährigen, wobei der 51-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen, sichergestellten Spiegelteile handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug wohlmöglich um einen Sattelzug der Marke "Iveco". Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, melden.

