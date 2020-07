Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Lkw-Fahrer nach Panne von weiterem Lkw erfasst

Schüttorf (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Autobahn 30 zwischen dem Schüttorfer Kreuz und der Anschlussstelle Salzbergen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Beteiligter kam dabei ums Leben. Gegen kurz nach 8.30 Uhr war ein bislang nicht identifizierter Fahrer eines Lkw in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs. Etwa in Höhe Emsbüren hatte sein Sattelzug eine Panne. Er stoppte auf dem Standstreifen und stieg aus. Ein nachfolgender Lkw aus den Niederlanden geriet etwa zeitgleich vom Hauptfahrstreifen ein Stück weit auf den Standstreifen. Die Zugmaschine touchierte den Auflieger des Pannenfahrzeuges und erfasste den auf dem Hauptfahrstreifen stehenden Fahrer. Dieser verstarb noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige niederländische Unfallverursacher aus Uithuizen steht unter Schock. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn 30 ist in Richtung Osnabrück noch bis in die Mittagsstunden voll gesperrt.

