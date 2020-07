Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfallflucht

Emlichheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Westerhook in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An dem Pkw entstand im Bereich des Hecks ein erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter (05943) 92000 entgegen.

